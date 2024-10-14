Специалисты МФЦ Химок оказали свыше 400 тыс услуг с января

Сотрудники многофункционального центра городского округа Химки оказали свыше 400 тысяч услуг жителям с начала года. Из них — 61 тысяча консультаций заявителей в цифровых зонах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«МФЦ — это центр, в котором жители могут найти ответы на самые разные вопросы в одном месте. Здесь можно также решить вопросы в части налоговых и страховых отчислений, пенсионного фонда и многих других», — отметил депутат химкинского Совета депутатов Владимир Суслов.

С начала года самой популярной среди химчан является государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Так, по ней жителям оказали свыше 50 тысяч консультаций за 10 месяцев.

В топ-три наиболее востребованных услуг среди жителей также вошли регистрация учётной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации, регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Суммарно химчанам было оказано свыше 49 тысяч консультаций по этим услугам.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что прием заявителей в Химках осуществляется в 58 окнах приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Офисы МФЦ Химки расположены по адресам:

г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67, корпус А;

г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67, корпус Б;

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 4;

г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7;

г. Химки, д. Брехово, стр. 83 м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.