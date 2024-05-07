Специалисты компании «Россети Московский регион» привели в порядок 23 памятника

Специалисты компании «Россети Московский регион» к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. обновили и привели в порядок 23 подшефных памятника. Это памятники энергетикам-участникам Великой Отечественной войны в Дмитрове, Королеве, в д. Нефедьево округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

К 79-й годовщине Великой Победы завершили реконструкцию памятника в п. Александровка г. о. Подольск, посвященного защитникам Родины. В ходе работ заменили тротуарную плитку, основание памятника и его фасада, выполнили покраску монумента. Памятник Неизвестному солдату, созданный заслуженным скульптором СССР Александром Новиковым, установлен в 1986 г. по инициативе жителей. Он является местом поминовения односельчан, не вернувшихся с полей сражений.

Также специалисты компании обновили семь подшефных воинских захоронений в Можайске, р. п. Шаховская, Волоколамске, Истре, Рузе. Так, в Можайске на улице Мира покрашен мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны, по периметру высажены цветы. В с. Ивановское Волоколамского г. о. у мемориала «Павшим Воинам 316-й стрелковой дивизии Панфилова и моряков 64-й тихоокеанской морской стрелковой бригады» работники предприятия отремонтировали металлическое ограждение, освежили краской бордюры, восстановили цветник и высадили цветы. В р. п. Шаховская полностью покрашен Военный мемориал погибшим в концлагерях пленным воинам и землякам, а в д. Бухалово отремонтирован постамент и ограждение памятника погибшим воинам 20-й Армии Западного Фронта. На территории г. о. Истра, в д. Бужарово и д. Ефимово окрашены постаменты памятников воинам; в г. Руза на улице Красная возле подшефного памятного захоронения выполнены работы по благоустройству территории и высажены цветы.

На востоке Подмосковья сотрудники «Россети Московский регион» в преддверии Дня Победы обновили и благоустроили памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны энергетикам, которые установлены на территориях производственных баз. В Ногинске — обновили и покрасили обелиск погибшим воинам-энергетикам Ногинских электрических сетей, а также привели в порядок площадь Памяти ветеранов, традиционное место встречи с ветеранами Великой отечественной войны. В Коломне обновили памятник первым энергетикам Коломенских электрических сетей, мемориальные доски (одна из них посвящена памяти энергетиков КЭС, погибших в годы войны, на другой увековечено имя работника КЭС Алексея Вилкова — полного кавалера ордена Славы). В Шатуре привели в порядок памятник погибшим в годы войны энергетикам Шатурских электрических сетей и прилегающую к нему территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.