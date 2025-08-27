Специалисты изготовили новое топливо для атомного ледокола «Таймыр»

Активная зона для атомных ледоколов — изделие серийное, однако с момента изготовления предыдущей загрузки топлива для ледокола «Таймыр» прошло пять лет. Испытания были успешными и проводились одновременно с изготовлением, к которому мы приступили в октябре прошлого года, — рассказал руководитель проекта отдела по производству спецтехники АО «МСЗ» Павел Сериков.

«Таймыр» — атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Введен в эксплуатацию 30 июня 1989 г., порт прописки — Мурманск. Силовая установка развивает мощность в 50 000 л. с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра. При толщине льда в 1,77 м может развивать крейсерскую скорость — 2 узла. Ледокол может действовать при температурах до −50 °C.