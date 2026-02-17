Специалисты ИТ-отрасли Подмосковья сдали 20 литров крови на донорской акции

В Подмосковье прошла донорская акция, в которой специалисты ИТ-компаний и сотрудники министерства госуправления сдали 20 литров крови, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИТ-компания «Максимум» совместно с Московским областным центром крови в третий раз организовала акцию «День донора». В мероприятии приняли участие 50 человек, которые сдали 20 литров крови.

Директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов отметил, что регулярное проведение донорских акций стало важной частью корпоративной культуры. Он поблагодарил всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в общее дело.

К акции присоединились сотрудники министерства государственного управления Московской области и подведомственных учреждений: ГКУ МО «ЦИБ МО», ГКУ МО «МОЦ ИКТ», ГКУ МО «Центр компетенций госуправления», ГБУ МО «Геоцифра». Один из сотрудников министерства подал заявку на вступление в Национальный регистр доноров костного мозга.

Медицинское сопровождение обеспечила команда специалистов Московского областного центра крови. Все доноры прошли обследование и получили консультацию врача-трансфузиолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.