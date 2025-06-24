Специалисты Госветслужбы приняли участие в совещании по признанию отечественной вакцинации за рубежом

Состоялось онлайн-совещание, организованное Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, по вопросу вакцинации животных и признании отечественной вакцинации за рубежом, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков, а также ведущие подмосковные специалисты в области ветеринарии.

«Перед планированием путешествия необходимо заблаговременно уточнить все необходимые для ввоза животного документы в страну пребывания. В ряде случаев вопрос их оформления может растянуться на несколько месяцев — все зависит от наличия или отсутствия вакцин или исследований у питомца, а также требований принимающей стороны. Во время консультации ветеринары подмосковной Госветслужбы дадут полные рекомендации, чтобы путешествие состоялось и прошло спокойно», — отметил Сергей Новиков.

На совещании эксперты Россельхознадзора подчеркнули, что международные требования к перевозке животных не регламентируют применение конкретных вакцин, а ключевым условием является наличие иммунитета у животного. Все зарегистрированные в России и Евразийского экономического союза вакцины (ЕАЭС), как отечественные, так и иностранные, обеспечивают одинаковый иммунный ответ. Важно, чтобы при ввозе животного препарат был зарегистрирован в стране отправления. В Российской Федерации разрешены вакцины из Госреестра лекарственных средств для ветеринарного применения и реестров стран ЕАЭС. Проверка регистрации осуществляется через ФГИС «ВетИС» компонент «Гален».

В Минсельхозпроде Московской области напомнили владельцам животных, что среди стран, в требования которых входит анализ на титр антител к бешенству страны Евросоюза, Израиль, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Япония, Турция, Катар, США и другие. Исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, а информация о порядке проверки протоколов исследований доступна в компоненте eCert ФГИС «ВетИС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.