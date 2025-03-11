Специалисты Гостехнадзора проверили 13 подмосковных аттракционов на безопасность

В рамках плановой работы по контролю за функционированием аттракционов инспекторы Гостехнадзора Минэкологии за последние 2 недели проверили 13 подмосковных аттракционов в местах их эксплуатации. Результаты надзорных мероприятий показали соответствие проверенных аттракционов требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель еженедельных проверок заключается в оценке соблюдения требований законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов. Инспекторы тщательно проверяют техническое состояние оборудования, наличие необходимой документации, а также другие важные аспекты.

В ближайшее время зимние горки и тюбинговые трассы уступят место каруселям и другим открытым аттракционам, которые пережидали зиму. Готовность этих аттракционов к летнему сезону эксплуатации также будет тщательно проверена инспекторами Гостехнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.