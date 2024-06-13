Специалисты эконадзора вторично предостерегли компанию из Серпухова от нарушений

По просьбе администрации городского округа Серпухов инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья осмотрели территорию в селе Липицы. С земельного участка, арендуемого компанией по производству чипсов, в водный объект сбрасывались неочищенные сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Речь идет о предприятии «Фрэш Энд Снэк Компании», которое знакомо нашим сотрудника. В марте нынешнего года производителей уже предостерегали от нарушения, когда было выявлен сброс сточных вод в ручей, приток реки Липицы. Во время последнего надзорного мероприятия установлено, что нарушение допущено вновь, компании объявлено аналогичное предостережение», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что на этот раз специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы воды из ручья и почвы в границах береговой линии для лабораторного анализа и расчета суммы нанесенного ущерба. По итогам исследований будет решаться вопрос о возмещении.

Кроме того, он добавил, что это не первое серьезное нарушение природоохранного законодательства в Липицах. Ранее по иску Минэкологии суд взыскал с владелицы земельного участка в селе и местного жителя 5,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба за организацию незаконной свалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.