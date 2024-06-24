Специалисты эконадзора предостерегли богородских садоводов от нарушений

Инспекторы эконадзора Минэкологии выявили признаки двух нарушений природоохранного законодательства в Богородском городском округе. Оба факта установлены в ходе надзорных мероприятий, проведенных в садоводческих некоммерческих товариществах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На незаконное размещение строительного мусора в СНТ «Ветеран», в поселке имени Воровского пожаловались сами члены товарищества. В ходе осмотра территории выяснилось, что на землях общего пользования в границах СНТ размещен бой кирпича и железобетонных плит, скол и лом асфальта. А в соседнем СНТ «Рассвет» закончился срок действия лицензии на добычу подземных вод, однако, документы о консервации скважины, в Министерство не поступили», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорных мероприятий обоим СНТ объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проследит за их исполнением.

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