Специалисты АПК Подмосковья смогут получить дополнительное образование

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Специалисты АПК ежегодно проходят дополнительное обучение с целью повышения своих профессиональных компетенций. На базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» у них будет возможность обучиться по программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обучающихся познакомят с основными направлениями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», включающей в себя поддержку создания социальной, жилищно — коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство, реализацию мероприятий, направленных на оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Также слушателям расскажут о мерах поддержки агропромышленного комплекса и других важных вопросах отрасли.

Получить более подробную информацию о курсе и необходимых документах для подачи заявки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.