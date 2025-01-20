Специалисты АО «Истринская теплосеть» проводят плановые обходы тепловых сетей

Каждый понедельник специалисты АО «Истринская теплосеть» начинают свою работу с планового обхода тепловых сетей и камер по всему Истринскому округу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделяется тепловым камерам, расположенным в проблемных зонах населенных пунктов, таких как Дедовск, Истра, Покровское, Кострово и Снегири.

В настоящее время продолжается отопительный сезон. Специалисты АО «Истринская теплосеть» заблаговременно провели гидравлические испытания. Это означает, что все необходимые проверки завершены, и теперь работа должна проходить безупречно в течение всего отопительного периода.

Регулярные обходы тепловых сетей — это ключевое мероприятие, особенно в период отопительного сезона. В ходе этих проверок выявляются внешние повреждения, дефекты, признаки утечек, нарушения теплоизоляции и другие проблемы.

Согласно многолетнему опыту, систематические обходы трубопроводов и вспомогательного оборудования тепловых сетей помогают предотвратить более 50% потенциальных неисправностей и аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“, — рассказал Воробьев.