Специалиста газовой службы из Белгорода приговорили к 21 году за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Белгорода Александра Чеботарева*. Его признали виновным в госизмене, контрабанде оружия и сотрудничестве с террористами, сообщает «Царьград» .

Белгородцу судом назначено наказание в виде 21 года заключения, из которых первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, а также со штрафом в 700 тыс. рублей.

Еще суд постановил конфисковать у Чеботарева* средства, полученные за участие в террористической деятельности, и устройства, используемые для связи с террористами.

Как уточняет ТАСС, с марта 2024 года мужчина после связи с террористами через Сеть начал перевозить оружие и взрывчатые вещества, собирал информацию по выданным заданиям. Его задержали в августе 2024 года.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

