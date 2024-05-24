Специалист по поиску детей Павлов рассказал, что делать, если ребенок потерялся

Действия по поиску потерявшегося ребенка нужно предпринимать в первые часы его пропажи, сообщил РИАМО старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов.

Во многих странах 25 мая — это Международный день пропавших детей. Пропавший ребенок — это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее. Учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание к проблеме пропажи детей, их защищенности от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

«Обзвоните друзей и одноклассников, которые могут что-то знать. Позвоните в полицию по номеру 102. Заявите о пропаже ребенка и сообщите: ФИО, возраст, особые приметы, адрес проживания, место учебы, примерное время исчезновения, во что был одет», – сказал Павлов.

Он добавил, что следует просмотреть компьютер. Если ребенок уже пользуется телефоном и гаджетами, следует проверить его соцсети, сообщения, электронную почту. Запросите у мобильного оператора детализацию телефонных звонков и сообщений за последнее время.

«Найдите помощников. Это могут быть родственники, друзья, знакомые и соседи, волонтеры. Вместе с ними осмотрите места, где чаще всего бывает ребенок. Например, можно обратиться в московский фонд «Поиск пропавших детей» по номеру: 8 (800) 30-112-01. Они бесплатно оказывают подобную помощь уже 15 лет», – уточнил специалист.

Павлов порекомендовал каждые 6-12 часов звонить в бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой помощи, больницы.

«Кроме того, дома всегда должен кто-то дежурить на случай, если ребенок вернется. Старайтесь регулярно проверять подъезды, чердак и подвал вашего дома. Часто из-за чувства вины детям не хватает смелости сделать последний шаг, чтобы вернуться домой», – заключил координатор фонда.