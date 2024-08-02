Спеть на одной сцене с Ольгой Кормухиной смогут финалисты фестиваля «Белый цветок» в Клину

1 сентября в Клинском городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» состоится фестиваль «Белый цветок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль, проведенный впервые более века назад, возродился в 2019 году при поддержке Заслуженной артистки РФ певицы Ольги Кормухиной.

В этом году мероприятие станет масштабным завершением летнего сезона и местом притяжения всех любителей культуры и творчества.

В рамках фестиваля пройдет отборочный онлайн-конкурс среди авторов-исполнителей, который стартует в начале июля и продлится до середины августа.

Регистрации доступна по ссылке: https://as-music.ru/.

Главная цель конкурса — выявление молодых талантов современного музыкального контента.

Принять участие в конкурсной программе могут авторы-исполнители из Москвы и Московской области в различных музыкальных стилях, направлениях, жанрах (академическая музыка, рок-н-ролл, фолк-рок, прогрессивный рок, поп-рок, софт-рок, джаз-рок, панк-рок, металл, постпанк, поп-музыка, фьюжн, кроссовер и пр.).

По итогам отборочного тура будут выбраны 50 финалистов, которые смогут присоединиться к очному прослушиванию в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского.

Трое финалистов получат возможность разделить сцену с рок-мэтрами нашей страны: Ольгой Кормухиной и Алексеем Беловым.

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