Спектакль «Культурный ход» показали школьникам Подольска

Иммерсивный спектакль «Культурный ход» прямо в автобусе провели для школьников в Подольске. Мероприятие такого формата реализовали впервые. Главная идея проекта не просто провести экскурсию, а дать детям возможность встретиться с людьми, которые создавали историю города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

30 сентября обычный автобус превратился в передвижную театральную сцену. Во время движения пассажиры не просто слушали экскурсию, но и становились участниками представления. Так, Вильям Похлебкин встретил пассажиров ароматом своих знаменитых кружевных блинов и поделился секретами русской кухни, а Татьяна Барамзина не только рассказала о фронте и выборе, который ей пришлось сделать, но и перевязала руку одному из участников спектакля.

Маршрут прошел по точкам города, которые связаны с жизнью выдающихся подольчан. Пассажиры увидели, где жили, творили и совершали подвиги Виктор Талалихин, Петр Чайковский и Валентин Турчин. Их роли исполнили старшеклассники — артисты школьного театра «Между прошлым и будущим» гимназии № 7. Школьники смогли увидеть тех, о ком читали только в книгах и слышали на уроках истории.

Итогом каждого представления стала финальная фраза актеров.

«Сегодня мы рассказали вам историю Подольска, завтра ее продолжите писать вы», — сказали актеры.

Это мероприятие одно из серии проектов к 245-летию Подольска.

«Уверен, такой живой формат поможет показать школьникам, что история родного города — это не только цифры, даты и параграфы, а люди, их судьбы, из которых и складывается жизнь города», — поделился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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