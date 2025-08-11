Спектакль «Дубровский» откроет новый театральный сезон в Ступине 25 сентября

сегодня в 20:52

Драматический театр Ступинской филармонии готовится к открытию нового творческого сезона. На большую сцену Дворца культуры вернется спектакль «Дубровский», созданный по мотивам романа Александра Пушкина. Представление состоится 25 сентября в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Постановка, известная ступинским зрителям, раскрывает знакомые по произведению события, где каждое решение героев становится судьбоносным. Спектакль переносит зрителя в атмосферу русского помещичьего быта, наполненного яркими образами и запоминающимися мелодиями.

Актеры театра сообщили, что творческий сезон откроют «Дубровским», потому что темы, затронутые в произведении, актуальны и сегодня.

«В спектакле говорят о защите человеческого достоинства, болезненной социальной несправедливости, духовном насилии и конфликте поколений. Особое место занимают вечные ценности — любовь, жертвенность и прощение», — уточняют они.

На спектакль можно приобрести билеты, в том числе и по «Пушкинской карте».

Артисты обещают, что театральный сезон будет насыщен новыми и интересными постановками.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.