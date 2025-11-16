«Спать идите»: у рыбаков произошел конфликт с семьей медведей на Камчатке

сегодня в 08:35

Семья медведей ограбила рыбака и забрала его улов в Камчатском крае

Рыбаки в Камчатском крае внезапно столкнулись с семьей медведей, состоящей из матери и двух детей. Они съели улов мужчин, сообщает Ura .

Инцидент произошел рядом с рекой Каюк. Мужчины поймали рыбу и на непродолжительное время отошли.

Когда возвращались обратно, то увидели семью медведей. Животные лакомились уловом.

Отобрать рыбу у мужчин не получилось. Они громко возмущались, но животные никуда не ушли.

«Че, сожрали моего гольца, демоны? Идите спать ложитесь!» — обратился мужчина на видео к медведям.

Мать семейства посмотрела на рыбака и продолжила есть добычу. Когда животные поняли, что еды больше нет, начали уходить, поглядывая в сторону рыбаков.

