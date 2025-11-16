«Спать идите»: у рыбаков произошел конфликт с семьей медведей на Камчатке
Рыбаки в Камчатском крае внезапно столкнулись с семьей медведей, состоящей из матери и двух детей. Они съели улов мужчин, сообщает Ura.
Инцидент произошел рядом с рекой Каюк. Мужчины поймали рыбу и на непродолжительное время отошли.
Когда возвращались обратно, то увидели семью медведей. Животные лакомились уловом.
Отобрать рыбу у мужчин не получилось. Они громко возмущались, но животные никуда не ушли.
«Че, сожрали моего гольца, демоны? Идите спать ложитесь!» — обратился мужчина на видео к медведям.
Мать семейства посмотрела на рыбака и продолжила есть добычу. Когда животные поняли, что еды больше нет, начали уходить, поглядывая в сторону рыбаков.
