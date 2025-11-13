Спасет какао без сахара: диетолог дала совет офисным работникам

Врач-диетолог и специалист по фитотерапии Татьяна Залетова рассказала, что натуральный какао-порошок без сахара помогает офисным сотрудникам поддерживать здоровье и работоспособность при сидячем образе жизни.

Залетова в интервью радио Sputnik отметила, что натуральный какао-порошок без добавок и сахара может быть полезен для людей с малоподвижным образом жизни. По ее словам, какао содержит теобромин и флавонолы, которые мягко стимулируют нервную систему, улучшают кровоснабжение мозга и способствуют повышению концентрации и памяти.

«Какао — это топливо для мозга. Оно помогает бороться со стрессом и выгоранием, так как способствует выработке серотонина и эндорфинов», — пояснила Залетова в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что какао поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов, которые улучшают эластичность сосудов и помогают нормализовать давление и уровень холестерина. Кроме того, напиток положительно влияет на обмен веществ: магний и хром в составе какао помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижают риск набора веса.

Залетова рекомендовала выбирать натуральный какао-порошок без сахара и готовить напиток на воде или нежирном молоке, используя натуральные подсластители. Она подчеркнула, что 1–2 чашки такого какао в первой половине дня могут стать вкладом в здоровье и продуктивность офисных сотрудников.

