Спасательный пост появился в парке «Фабричный пруд» Реутова

В городском округе Реутов в парке «Фабричный пруд» к началу летнего сезона появится спасательный пост. В настоящее время ведется подготовка к организации объекта, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы уже определили место для размещения спасательного поста. К концу следующей недели будут утверждены детали организации работы: график дежурств и количество спасателей. Пост начнет функционировать с первого дня лета и продолжит работу до конца августа», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев.

Этот шаг направлен на обеспечение безопасности посетителей парка в теплый период года.

Спасательный пост будет оборудован всем необходимым: лодками, спасательными кругами, аптечками первой помощи и другим специализированным снаряжением для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, на территории поста будет установлена вышка для наблюдения за акваторией пруда, что позволит спасателям своевременно обнаруживать потенциально опасные ситуации.

Согласно законодательству, организация спасательных постов в местах массового отдыха у воды является обязательной мерой для предотвращения несчастных случаев и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти Реутова уделяют особое внимание безопасности горожан, особенно в летний период, когда количество посетителей парка значительно увеличивается.

Кроме того, в рамках подготовки к летнему сезону планируется провести инструктаж для спасателей, а также установить информационные стенды с правилами поведения на воде и оказания первой помощи. Это позволит не только повысить уровень безопасности, но и информировать отдыхающих о необходимых мерах предосторожности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.