Спасатели вытащили нетрезвую женщину из воды в Долгопрудном

Инцидент произошел на пляже в Новых Водниках в Долгопрудном, где нетрезвая женщина попыталась устроить заплыв в прохладную погоду. Спасатели оперативно сопроводили ее на берег, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Происшествие случилось в будний день около 17:00 на одном из двух официальных пляжей Долгопрудного. По словам спасателя ведомственного поста Кирилла Швеца, женщина пришла на пляж в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, а затем резко зашла в воду, заявив о намерении плыть на дальнюю дистанцию. Дождливая и прохладная погода ее не остановила.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.