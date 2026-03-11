Спасатели провели урок безопасности на льду в Рузском округе

Профилактический урок по правилам поведения у водоемов прошел для учеников Беляногорской школы в Рузском округе Подмосковья. Сотрудники МЧС напомнили детям об опасности весеннего льда и объяснили порядок действий в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организовали в преддверии весны, когда лед на водоемах становится особенно хрупким. Спасатели разъяснили школьникам, что весенний лед лишь кажется прочным, но на самом деле он тонкий и не выдерживает нагрузки. Выходить на такую поверхность крайне опасно.

Ребятам рассказали основные правила безопасного поведения у воды, объяснили, где можно переходить реку и как определить прочность льда. Отдельное внимание уделили алгоритму действий при чрезвычайной ситуации и способам помощи человеку, провалившемуся под лед. Сотрудники МЧС продемонстрировали спасательные средства и раздали памятки с рекомендациями на весенний период.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул важность совместной профилактической работы.

«Безопасность детей на водоемах — это важная задача, которая требует совместных усилий со стороны образовательных учреждений, экстренных служб и родителей. Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи и сохранить жизнь и здоровье детей», — подчеркнул Горбылев.

В МЧС отметили, что подобные занятия помогают сформировать у школьников базовые навыки безопасного поведения и снизить риск происшествий на воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.