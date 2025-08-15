Спасатели провели учения в депо «Раменское»

сегодня в 13:12

В обособленном подразделении депо «Раменское» прошли тренировочные учения по действиям при атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Алексей Афонин, специалист управления по безопасности компании ООО «ТМХ — пассажирский транспорт», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе учений отрабатывались два основных сценария. Первый включал эвакуацию сотрудников депо и эвакуацию пострадавших из цеха после попадания БПЛА. Второй сценарий предусматривал ликвидацию возгорания на подвижном составе, находящемся на путях, после повторной атаки беспилотника.

К учениям привлекались силы Раменской службы спасения, МЧС и отдела надзорной деятельности. По словам организаторов, все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Директор Раменской службы спасения Александр Бочаров отметил, что подобные учения проводятся ежегодно на объектах по ремонту и обслуживанию железнодорожного транспорта. В мероприятии участвовали силы Раменского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-спасательные подразделения Раменского муниципального округа.

Дополнительно для сотрудников депо провели практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения и технике безопасности. Специалисты рекомендуют пассажирам в случае чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие, перейти в безопасный вагон и следовать указаниям машиниста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.