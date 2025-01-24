Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности подледного лова

В зимний сезон некоторые любители активного отдыха отправляются на ближайшие водоемы, чтобы поймать желанный улов. Однако о необходимых правилах безопасности на водных объектах нужно помнить в любое время года, поэтому в ходе профилактических рейдов спасатели напомнили жителям и гостям региона об опасности выхода на лед и мерах предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что подледный лов — это увлекательное и популярное занятие среди рыбаков, но оно также может быть очень опасным, если не соблюдать правила безопасности. Стоит помнить о том, что ледяная корка на водоемах неравномерна, поэтому в некоторых местах она может быть очень тонкой и хрупкой и просто не выдержать вес человека, что может привести к несчастным случаям и трагедиям.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что толщина и прочность ледяного покрова могут варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как температура воздуха, скорость течения воды, наличие растительности и других. Поэтому перед выходом на лед необходимо тщательно изучить его состояние и убедиться в его безопасности. Специалисты уточнили, что прочность ледяной корки лучше проверять с помощью лыжной палки или пешни, а не ударом ноги. Также нельзя оставлять детей без присмотра на водоемах, приближаться к трещинам и полыньям на льду и выходить на ледяную поверхность в одиночку. Спасатели подчеркнули, что у рыбаков под рукой всегда должны быть средства связи и спасения, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации он смог помочь себе или товарищу и обратиться за помощью по телефону экстренных служб», — рассказал Сорокин.

Заместитель начальника госучреждения отметил, что соблюдение этих правил поможет рыболовам сохранить здоровье и жизнь. Однако сейчас в период температурных колебаний возрастает вероятность возникновения несчастных случаев на водных объектах, поэтому любителям подледного лова лучше всего воздержаться от выхода на ледяную поверхность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.