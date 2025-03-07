Спасатели предупредили граждан об опасностях на весенних водоемах Подмосковья

С наступлением весны природа пробуждается от зимнего сна. Многие люди стремятся провести больше времени на свежем воздухе. Прогулки по лесу, пикники на природе и, конечно же, походы на водоемы — все это становится особенно популярным в этот период. Однако весна таит в себе немало опасностей, и одна из самых серьезных — тонкий лед на водных объектах. Поэтому спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили гражданам о необходимых правилах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин сообщил, что весенняя ледяная корка может казаться крепкой, но ее толщина обманчива. В это время года водоемы начинают освобождаться ото льда, и на поверхности воды появляются участки с тонкой ледяной поверхностью. Она не способна выдержать вес человека, и даже незначительное давление может привести к ее разрушению.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что опасность заключается не только в том, что человек может провалиться под лед, но и в том, что холодная вода вызывает переохлаждение организма. В такой ледяной ловушке человек может быстро потерять силы и утонуть, даже если он умеет хорошо плавать. Особенно опасно выходить на лед в одиночку, без средств спасения и страховки», — сказал Сергей Щетинин.

Спасатели отметили, что важно соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев на водоемах. Специалисты рекомендовали любителям активного отдыха не выходить на тонкую ледяную корку и проверять ее толщину с помощью пешни или длинной палки, а не с помощью удара ногой или прыжка. Также нельзя выходить на лед в запрещенных местах, которые обозначены специальными знаками. Работники подразделений посоветовали гражданам не употреблять алкогольные напитки, так как они притупляют чувство опасности и ухудшают координацию движений, что может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, если вы все же решили выйти на ледовый панцирь, обязательно возьмите с собой спасательные средства: веревку с грузом, спасательный жилет и заряженный телефон, чтобы можно было обратиться за помощью. Спасатели предупредили, что нужно быть внимательным к погодным условиям.

«Весной погода может быть непредсказуемой, а резкое потепление может привести к быстрому таянию льда. Соблюдая простые правила безопасности и проявляя осторожность, человек сможет избежать несчастных случаев и насладиться весенними прогулками на природе. Однако лучше всего не рисковать и не выходить на тонкий лед. Берегите себя и своих близких», — заключил Щетинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.