Спасатели Подмосковья выявили 29 водоемов с опасной толщиной льда

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин сообщил, что в ходе профилактического рейда было задействовано 55 работников и 23 единицы техники государственного учреждения. Специалисты замерили толщину льда на 29 водных объектах региона и рассказали о том, где самые маленькие показатели. Стоит отметить, на многих других акваториях Подмосковья ледяная поверхность уже полностью отсутствует, и это говорит о том, что весна оказывает сильное влияние на состояние льда.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что в регионе уже наступила долгожданная весна, которая набирает обороты. Солнечных и теплых дней становится все больше и больше, а ледяного покрова на водоемах остается все меньше и меньше. Специалисты обследовали ледяную корку на акваториях и предупредили, что ее толщина критически маленькая, поэтому она не подходит для безопасного пребывания. Такой лед есть в городском округе Балашиха на реке Пехорка, в Богородском округе на озере Луковое и на Черноголовском пруду, в округе Бронницы на озере Бельское, в округе Егорьевск на реке Гуслица и на Егорьевской группе озер и в округе Коломна на реке Коломенка. Хрупкая ледяная поверхность также образовалась в округе Красногорск на реках Москва и Нахабинка, в Можайском округе на Можайском водохранилище, в округе Мытищи на Икшинском водохранилище, в округе Одинцово на реке Большие Вяземы, в Раменском округе на реке Отра и в Сергиево-Посадском округе на прудах Скитский и Келарский», — отметил Щетинин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» подчеркнул, что из-за перепадов температур выходить на лед очень опасно. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь за помощью по телефону «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.