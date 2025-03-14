Спасатели Подмосковья провели профилактически рейд на замерзших водоемах

В четверг, 13 марта, работники 201-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках программы «Тонкий лед» совместно с представителями центра ГО и ЧС Балашихи, сотрудниками МЧС России по Московской области и активистами «Молодой гвардии Единой России» провели совместный профилактический рейд на водных объектах городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба управления.

Начальник 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз рассказал, что в связи с потеплением и прошедшими накануне дождями, лед на водоемах, в том числе на реке Пехорка, начал резко истончаться, стали даже появляться большие участки с открытой водой. Поэтому спасатели регулярно проводят подобные профилактические мероприятия и напоминают гражданам о правилах безопасности.

«В ходе рейда работники противопожарно-спасательной службы измерили толщину ледяной корки на реке Пехорка, которая варьируется от 0 до 30 сантиметров. Кроме того, специалисты проверили наличие предупреждающих баннеров и побеседовали с местными жителями, предупреждая их об опасности весеннего льда. А ещё сотрудники ГКУ МО „Мособлпожспас“ на практике отработали спасения из воды с использованием специальных средств спасения и спецтехники. Во время рейда работники подразделения напомнили гражданам о том, под воздействием тепла структура ледяной корки меняется, она превращается в рыхлую и хрупкую массу, которая не способна выдержать вес человека. Выходить на такой лёд опасно, поэтому любителям активного лучше отказаться от прогулок по ледяной глади и выбрать более безопасный досуг. Берегите себя и своих близких», — заключил Игорь Туз.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.