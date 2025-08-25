сегодня в 21:03

Спасатели Подмосковья помогли волонтерам, увязшим в бездорожье в Тверской области

Накануне работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», застрявшим на автомобиле на лесной дороге в районе деревни Ларцево Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились добровольцы, которые принимали участие в поисково-спасательных работах в соседнем регионе и увяли в бездорожье.

«При прочесывании местности группа волонтеров переоценила возможности машины, и автомобиль застрял на лесной дороге. Самостоятельно выбраться из западни не удалось — машина только еще глубже увязла, чудом не скатившись в овраг. Прибыв по указанным координатам на снегоболотоходе, работники противопожарно-спасательной службы заякорили автомобиль, соорудив временную опору под буксующее колесо и с помощью установленной лебедки постепенно вытянули транспортное средство», — рассказал Александр Проценко.

Он добавил, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.