Спасатели Подмосковья помогли дачнику, упавшему в колодец

В воскресенье, 1 сентября, работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» достали из колодца мужчину, который угодил в него на своем дачном участке во время проведения ремонтных работ. Инцидент произошел в селе Михайловское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший смены Алексей Афрамеев сообщил, что в экстренную службу «Система-112» позвонил зять мужчины, который услышал крик о помощи. До приезда спасателей он спустил лестницу в подвал, чтобы родственник не стоял в воде.

«Оперативно прибыв на место вызова, спасатели с помощью верёвки и специального оборудования извлекли мужчину из колодца. Мужчина отделался ушибами и ссадинами. Этот случай стал очередным подтверждением несоблюдения требований безопасности при выполнении ремонтных работ. Особенно это касается объектов повышенной опасности, таких, как колодцы. Спасатели попросили дачников впредь быть осторожнее, чтобы не подвергать свою жизнь неоправданному риску», — пояснил Алексей Афрамеев.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.