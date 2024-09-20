Спасатели Подмосковья освободили двух пострадавших в ДТП в Домодедове

Заместитель начальника части Дмитрий Лизнев рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев поступило сообщение о том, что в селе Успенское произошло лобовое столкновение легковушек Skoda Octavia и Volkswagen Jetta. В результате аварии водители оказались зажаты искореженными конструкциями в салонах своих авто. Пассажиров в машинах не было.

«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали пострадавших, которые чудом остались живы, после чего передали их медикам. Оказав необходимую помощь травмированным водителям, сотрудники скорой отвезли мужчин 2002 и 1973 года рождения в медицинское учреждение для последующей госпитализации», — заключил Дмитрий Лизнев.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.