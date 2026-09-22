Спасатели Ногинского центра МЧС проводят учения в Богородском округе

Подразделения Ногинского спасательного центра МЧС России 21 сентября прибыли на полевой выход в Богородском округе, где отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях и применение беспилотников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полевой выход специалистов Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России продлится неделю. Масштабные учения направлены на отработку слаженных действий подразделений в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

21 сентября к месту проведения учений прибыли очередные подразделения центра. В группировку вошли 1169-й Центр по проведению аварийно-спасательных работ, 1125-й Центр радиационной, химической и биологической защиты, узел связи и Центр материально-технического обеспечения.

После размещения личный состав приступил к занятиям по взаимодействию подразделений и выполнению учебных задач с применением спецтехники. Специалисты Центра поддержки участников СВО и их семей Богородского округа участвуют в работе с беспилотными летательными аппаратами. Они уже провели воздушную разведку и мониторинг обстановки с использованием БПЛА.

Учения позволяют проверить готовность подразделений и отработать межведомственное взаимодействие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.