Спасатели напомнили жителям Подмосковья о рисках купания на диких пляжах

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин сообщил, что пожарные и спасатели разъяснили людям, отдыхающим на берегу водоемов, о рисках, которым они подвергают себя на диких пляжах.

«Погода в регионе комфортная для отдыха на природе, и многие жители Подмосковья стремятся провести время на берегу пруда или речки. К сожалению, выбирая место для проведения досуга, граждане часто игнорируют знаки, запрещающие купание, думая, что не будут заходить в воду. Однако рано или поздно они все-таки решают окунуться, не задумываясь о том, что знаки выставлены не просто так. Если стоит запрещающая купание табличка, значит в этом месте возможен риск запутаться в водорослях, травмироваться, попасть в сильное течение или водоворот. Таким же образом могут быть отмечены водоемы с загрязненным дном или те, где вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Поэтому купаться нужно только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики», — рассказал заместитель начальника госучреждения.

Игорь Сорокин добавил, что в ходе патрулирования работники противопожарно-спасательной службы акцентировали внимание граждан на соблюдении правил безопасности при отдыхе у воды.

«В первую очередь спасатели рекомендовали отдыхающим не оставлять без присмотра детей. Даже если ребенок не купается, выпускать его из вида нельзя. Кроме этого, не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. К тому же вода в настоящее время еще недостаточно прогрелась. Купаться следует тогда, когда температура в водоеме достигнет отметки выше 18 градусов. Погружение же в холодную воду может вызвать резкий спазм сосудов, что часто приводит к обострению хронических заболеваний. Также перепад температур может вызвать судороги, при которых в воде у человека начинается паника, что, в свою очередь, может привести к утоплению. Поэтому лучше подождать, ведь лето только началось, и весь купальный сезон еще впереди», — заключил Игорь Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.