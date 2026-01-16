Спасатели Мособлпожспаса провели рейды на водоемах Подмосковья

Сотрудники Мособлпожспаса 15 января провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья, напомнив жителям о рисках выхода на лед после снегопадов, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В четверг, 15 января, спасатели Мособлпожспаса провели профилактические рейды на водоемах Московской области. Особое внимание уделили опасности, которую представляет толстый снежный покров на льду.

Заместитель начальника учреждения Игорь Сорокин пояснил, что недавние снегопады не только осложнили дорожную ситуацию, но и значительно увеличили риск на зимних водоемах. Свежий снег создает иллюзию прочности льда, скрывая его реальное состояние.

По словам Сорокина, обильные осадки и перепады температуры делают лед неоднородным и непредсказуемым. Толстый слой снега замедляет образование крепкого льда и способствует его подтаиванию. Сугробы маскируют полыньи, промоины и трещины, особенно опасные у берега, в местах впадения ручьев, возле камышей и вмерзших предметов.

Специалисты напомнили, что перед выходом на лед необходимо проверять его прочность пешней или крепкой палкой, а в условиях снегопада и плохой видимости выходить на лед категорически не рекомендуется. В случае появления трещин нельзя бежать, следует лечь на лед и ползти к берегу. В экстренной ситуации нужно немедленно звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.