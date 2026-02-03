Спасатели Мособлпожспаса освободили автомобили из сугробов в трех округах Подмосковья

Во вторник, 3 февраля, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» трижды помогли водителям, чьи автомобили застряли в снегу в Балашихе, Пушкинском и Электростали, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В течение дня в службу экстренных вызовов «Система-112» поступали сообщения о транспортных средствах, заблокированных на дорогах из-за сложных погодных условий. Первый случай произошел в садовом товариществе «Горелый Лес» в Электростали, где сотрудники 256-й пожарно-спасательной части освободили из сугроба автомобиль скорой помощи.

Во втором случае специалисты ПСЧ-339 в микрорайоне Клязьма города Пушкино с помощью буксировочного троса и спецтехники вытащили из снега крупнотоннажный грузовик, который мешал проезду других автомобилей.

Третий вызов поступил с федеральной трассы М-7 «Волга» в Балашихе, где большегруз застрял на подъеме и создал затор. Огнеборцы ПСЧ-201 расчистили колеса лопатами и с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытянули фуру. Благодаря оперативным действиям спасателей во всех случаях удалось быстро восстановить движение и обеспечить безопасность на дорогах, пояснил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.