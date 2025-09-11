Спасателей Солнечногорска наградили по итогам купального сезона

В городском округе Солнечногорск подвели итоги купального периода, продлившегося с 1 июня по 31 августа. Мероприятие, посвященное завершению сезона, включало поздравление и награждение спасателей, продемонстрировавших активное участие и эффективную работу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В составе МКУ «СолнСпас» числится свыше 80 специалистов, включая сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, аварийно-спасательного отряда и отдела гражданской защиты. Квалифицированные спасатели оказывали всестороннюю поддержку сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам в рамках совместных патрулирований. Они помогали в обеспечении безопасности на водоемах, включая содействие в перегоне маломерных судов, отстраненных от управления.

«Результаты этого купального сезона говорят о слаженной работе сотрудников „СолнСпаса“ и ГИМСа. Совместными усилиями они смогли не только сократить число происшествий на воде, но и не предотвратить случаи гибели детей. Эта статистика — прямое свидетельство эффективности профилактической работы и готовности спасательных служб к оперативным действиям», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Наиболее отличившимся специалистам МКУ «СолнСпас» вручили благодарственные письма.

«Самыми распространенными нарушениями стали управление маломерным судном лицами, не имеющими соответствующего удостоверения, что влечет штраф в размере 10 000 рублей как для водителя, так и для собственника судна, допустившего передачу. Также часто фиксировались случаи эксплуатации незарегистрированных гидроциклов и катеров, собственники которых передавали их неуполномоченным лицам, что предусматривает штраф 35 000 рублей», — отметил руководитель западного отделения ГИМС Московской области Олег Павлов.

В течение прошедшего купального сезона сотрудники составили 136 административных протоколов, вынесли постановления и наложили штрафы на общую сумму более одного миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.