В Сахалинской области провалившегося в глубокую яму ребенка достали с помощью собачьего поводка. Мальчик не пострадал.

Как в соцсетях рассказала местная жительница Ксения, инцидент произошел во время обычной семейной прогулки. Неожиданно сын провалился в яму. Муж не смог самостоятельно достать ребенка, так как яма была очень глубокая.

Затем супруги связали две простыни, но и этого оказалось недостаточно. На помощь семье пришла случайная прохожая, которая гуляла поблизости с собакой. Поводок стал спасательной веревкой, с помощью которой и вытащили мальчика из ямы.

«Спасателей беспокоить не стали. К сожалению, в наше время очень невыгодно звать на помощь, потому что из-за простой шалости мальчишек следует полиция, ПДН, комиссия и статус неблагополучной семьи», — отметила Ксения на опубликованном видео.

