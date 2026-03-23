Спасатель назвал порядок действий при паводке

Спасатель Вальман — о паводках: основная задача — спасти себя и своих близких

Спасатель Андрей Вальман рассказал, как действовать при паводке и наводнении, и напомнил, что в приоритете всегда остается спасение жизни.

В первую очередь необходимо позаботиться о собственной безопасности и эвакуации близких, особенно детей и маломобильных граждан. Материальные ценности следует спасать только после оценки обстановки, отметил специалист.

«Если есть информация из СМИ или систем оповещения, что такое возможно, то надо подготовить необходимые, наиболее важные документы, деньги и прочие вещи для дальнейшего выживания на первом этапе времени. Эту сумочку приготовить и поставить в том месте, где можно сразу ее схватить и побежать», — пояснил Вальман в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что при паводках, наводнениях, пожарах и разрушениях порядок действий одинаков: действовать по сигналам оповещения и не терять время.

По словам спасателя, паводки в большинстве регионов развиваются постепенно. Это не обрушение дамбы и не цунами, зоны подтопления обычно известны заранее, что позволяет подготовиться к возможной эвакуации.

