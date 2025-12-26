Спасатель из Орехово-Зуево Артем Боурош: риск требует ясного ума и характера

Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя — праздник, посвященный отважным профессионалам, сотрудникам МЧС. В преддверии памятной даты командир отделения Пожарно-спасательной части № 248 Мособлпожспаса, глава отделения Всероссийского студенческого отряда спасателей в Орехово-Зуево Артем Боурош рассказал о том, как он вступил в ряды тех, кто помогает оказавшимся в беде.

В свои 23 года Артем уже отмечен рядом наград, в том числе памятной медалью и грамотой от Владимира Путина — он вошел в число лучших добровольцев Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Спасательной работой Артем начал заниматься еще в 16 лет.

«Я начинал как волонтер в команде „Волонтеров Подмосковья“. В 2019 году у нас в округе открылся филиал Всероссийского студенческого отряда спасателей, вместе с ребятами мы вступили в него, начали постигать азы этой профессии», — говорит Артем.

Вместе с другими добровольцами ему приходилось работать в экстремальных условиях — и днем, и ночью, и в морозы, и в жару. Но все это — бесценный опыт, который, как отмечает Артем, пригодился ему в будущем.

«Приходилось бывать на ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций, с ребятами из студенческого отряда заступали на дежурства в пожарно-спасательной части — всего уже не упомнишь. Так мы, как говорится, из первых рук узнавали, что такое работа спасателя», — рассказывает он.

Уже в 2021 году Артем возглавил Орехово-Зуевское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей — помогли полученные знания и опыт. А в 2024 году он устроился в Пожарно-спасательную часть № 248 Мособлпожспаса, где является командиром отделения — и это всего в 23 года.

«Конечно, работа огнеборца требует от человека определенной внутренней силы, характера. Все люди испытывают страх в критических условиях, и мы тоже не исключение — это естественно. Но мы обязаны действовать с ясным умом, рискуя лишь тогда, когда это действительно оправдано — ведь от этого зависят жизни людей», — говорит Артем.

По его словам, спасение жизней — настоящее призвание, и не только в рабочее время.

«Был один случай несколько лет назад, очень холодная зима тогда стояла. Шедший передо мной мужчина поскользнулся и упал, сильно ударился. Как увидел это, сразу подбежал к нему, оказал первую помощь, вызвал машину скорой помощи и сопроводил его в больницу. Слава Богу, все с ним тогда обошлось», — рассказывает он.

Артем женат, вместе с супругой Кариной они воспитывают маленького сына. Каждый день девушка, тоже волонтер, ждет Артема с работы — и каждый раз надеется, что и сегодня все будет хорошо.

«Для меня мой муж — настоящий герой. Каждый раз, когда Тема уходит на сутки, конечно, испытываю некоторую тревогу, но что поделать. Всегда жду его сообщение после того, как он возвращается на базу с очередного вызова. Жизнь с пожарным — это, конечно, вечный стресс, но ты знаешь, что у него уже большой опыт, это хоть как-то, да успокаивает», — говорит Карина.

Вместе с коллегами-волонтерами Артем неоднократно награждался руководством Орехово-Зуевского округа, а несколько дней назад ему торжественно вручили благодарственное письмо от местного отделения «Единой России».

С партией Артем уже 5 лет — с 2020 года. Он является секретарем первичного отделения «Малиновские луга», а в свои выходные трудится, чтобы его отделение было в числе лучших по Подмосковью.

«Вступление в партию дало мне возможность работать на благо родного округа, всегда оставаться в повестке дня. Как только выведем нашу первичку в число лучших, можно будет думать и Совете депутатов округа», — с улыбкой добавляет Артем.

Впрочем, парламентский опыт у него уже имеется — несколько созывов он проработал в Молодежном парламенте при Совете депутатов родного округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.



«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.