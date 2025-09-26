сегодня в 20:31

Спартакиаду допризывной молодежи провели сегодня в Раменском

Это традиционное мероприятие проходит в округе два раза в год. Оно направлено на патриотическое воспитание молодежи. В этот раз в спартакиаде приняли участие восемь команд и порядка 80 человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники представляли школы: № 8, № 21, № 23, а также Гжельский государственный университет, Раменский дорожно-строительный техникум, Раменский колледж и филиал Авиационного техникума им. В. А. Казакова.

Началом мероприятия послужил урок мужества, который для ребят провели член Совета ветеранов Раменского приборостроительного конструкторского бюро Владимир Грачев и полковник внутренних войск РФ в отставке Александр Колтунов.

После урока мужества команды отправились на поле, где смогли проявить себя в различных этапах, инструкторами на которых выступили военнослужащие РФ, в том числе и представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа и АНО «Гжельские ветераны боевых действий и локальных конфликтов».

«Мы с радостью поделились своим опытом с молодежью. За ними будущее! Радует, что ребята активно участвуют в патриотических мероприятиях и нацелены защищать нашу страну в дальнейшем», — отметил ветеран СВО Фома Овчинников.

Организатором мероприятия выступил Раменский молодежный центр. Удачи участникам пожелали руководитель центра Светлана Великотная и руководитель военно-спортивного клуба «Олимп» Александр Колтунов. Трогательные выступления военного оркестра и Анжелики Полюхович не оставили никого равнодушным.

1 место занял Раменский дорожно-строительный техникум;

2 место — Раменская школа № 23;

3 место — Раменский колледж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.