SpaceX впервые смогла вернуть на землю первую ступень Starship

сегодня в 18:19

Компания SpaceX в первый раз смогла вернуть на землю первую ступень космического корабля Starship, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Первую ступень смогли вернуть в ходе пятого испытания сверхтяжелой ракеты на космодроме. запуск был в Техасе.

До этого последние испытания провели в июне. Тогда носитель Super Heavy смогли посадить на воду в районе Мексиканского залива.

А корабль Starship в свою очередь совершил суборбитальный виток вокруг планеты. Потом он приводнился в Индийском океане.

Так, в воскресенье SpaceX успешно выполнила две основные цели проведенного тестового полета космического корабля.