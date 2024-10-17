«Создать момент прямо сейчас»: эксперт объяснила, как достичь своих целей за год

Психолог Миллер: необходимо составить себе план на следующий год

Практикующий психолог Александра Миллер рассказала, как начать менять свою жизнь прямо сейчас, и поделилась простым лайфхаком. По ее словам, необходимо составить себе план на следующий год, чтобы запустить процесс позитивных изменений, сообщает Инфо24 .

Эксперт порекомендовала прописать 10 целей на год и к каждой из них добавить по 10 подпунктов, включающих действия, которые нужно сделать, чтобы достичь той или иной цели. Сделав это, не стоит откладывать бумагу с написанным на полку. Можно начать выполнять подпункты из каждой цели прямо сейчас, отметила Миллер.

Она привела ряд примеров. Психолог рассказала, что если у кого-то есть стремление выучить английский язык за год, то одним из основных шагов должен стать поиск преподавателя.

«Прямо сейчас отложите эту статью и звоните репетитору», — настоятельно рекомендовала специалист.

Если цель — заработать конкретную сумму, нужно описать свои навыки, представить, каким образом можно это осуществить, и приступить к реализации задуманного, добавила Миллер.

По ее мнению, не стоит ожидать идеального момента, поскольку это приведет к бесконечным отлагательствам.

«Можно создать этот момент прямо сейчас. Магия находится на кончиках наших пальцев тогда, когда мы ими шевелим», — заключила психолог.