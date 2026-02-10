«Создано нейросетью»: нужно ли ввести маркировку публикаций ИИ-контента

«Сейчас все чаще в интернете мы видим ИИ-контент, который выглядит как реальный: фото или видео со звездами, ИИ-музыка. Проблема в том, что в большинстве случаев пользователь не понимает, что перед ним результат работы нейросети, а не реальное событие или человек. С точки зрения закона ситуация пока „серая“», — сказал Рыбальченко.

Он отметил, что в российском законодательстве нет прямого запрета на публикацию ИИ-контента без пометки, если формально он не нарушает другие нормы, например, не содержит клеветы, не использует образ конкретного человека без согласия и не распространяет заведомо запрещенную информацию.

«Поэтому сам факт отсутствия маркировки „создано ИИ“ сегодня, как правило, не считается нарушением. Но это не означает, что такие публикации полностью безопасны: многое зависит от контекста и последствий», — уточнил эксперт.

