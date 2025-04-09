Создание нужных: стало известно, что означает для науки воскрешение лютоволка

Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Петр Каменский рассказал, что значит для науки недавнее заявление компании Colossal Biosciences о воскрешении вымершего лютоволка, сообщает kp.ru .

«Научный смысл — он огромен! Потому что фактически коллеги разработали некую технологию, которая при ее дальнейшем развитии позволит любое животное наделить любым полезным признаком», — заявил эксперт.

Как отметил профессор, теперь можно будет понимать связь между признаками живых существ и генами, которые из определяют.

Главной целью науки является возможность наделения организмов нужными свойствами, а данная работа может привести к этому. Однако полностью доверять полученным результатам можно будет только после их публикации.

Каменский уверен, что это исследование с точки зрения практики означает, что человечество шагнуло вперед к цели создавать животных с нужными человеку свойствами. Для этого необходимо будет дождаться взросления волчат, чтобы убедиться в эффективности признаков животных.