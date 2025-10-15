Создан прототип сервиса генерации товарных позиций портала поставщиков Москвы

В Новосибирске завершился четвертый в текущем году хакатон Tender Hack, нацеленный на разработку решений для усовершенствования портала поставщиков. На этот раз занимались созданием прототипа интеллектуального сервиса, предназначенного для автоматического формирования товарных позиций в рамках закупочных процедур, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По словам Пуртова, хакатоны Tender Hack проводятся с 2020 года. Их основная задача — создание банка идей, которые в будущем могут быть задействованы для развития портала поставщиков. Соревнование в Новосибирске объединило свыше 60 участников из трех российских регионов, которые состязались в составе 16 команд.

«Задачей было создать прототип интеллектуального инструмента, который не просто помогает заказчикам добавлять товары в закупку, но и предлагает более качественные и экономически выгодные аналоги. Также командам было необходимо продумать механизм персонализированных рекомендаций на основе истории закупок организации», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что, в отличие от прежних хакатонов, где акцент ставился на создании совершенно новых решений, здесь внимание было сосредоточено на поиске оптимального варианта с учетом пользовательского опыта.

Наиболее продуманное и эффективное решение представила новосибирская команда ICEQ. Второе и третье места заняли коллективы feel the agi из Новосибирска и SpeedOfLight из Самары.

Хакатон проводится несколько раз в год и открывает возможности для участия как студентам, так и опытным специалистам. На последнем мероприятии средний возраст конкурсантов достиг 21 года. Наличие практического опыта в закупках не является обязательным — во всех тонкостях работы портала помогают разобраться мастер-классы и консультации экспертов от портала поставщиков, департамента Москвы по конкурентной политике, столичного департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг».

Как подчеркнули в департаменте информационных технологий города, ключевое преимущество хакатона — это шанс в сжатые сроки апробировать на практике сразу несколько концепций. Участники находят нестандартные способы выполнения конкурсных заданий и имеют возможность быстро проверить свои идеи. Наиболее перспективные из предложенных решений в будущем могут быть использованы для внедрения нового или улучшения существующего функционала портала поставщиков.

Участие в соревнованиях бесплатное. В 2024 и 2025 годах проект Tender Hack стал лауреатом национальной премии «Хакатоны России».

Организатором ИТ-соревнования выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. До окончания года намечено проведение еще одного турнира. Сведения о прошедших и грядущих мероприятиях публикуются на сайте.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок небольшого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, насчитывает свыше 3,2 млн уникальных позиций. Ежедневно на платформе заключается порядка 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».