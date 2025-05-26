Создается команда молодых ученых, которая будет работать в НИЦ в Черноголовке

В научно-исследовательском центре в Черноголовке прошла трехсторонняя встреча по вопросам стратегического развития целевых образовательных программ. В ней приняли участие проректор Южного федерального университета Евгений Муханов, директор ФИЦ ПХФ и МХ РАН Евгений Голосов и директор по НИОКР компании «Август» Руслан Зотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для формирования команды молодых ученых, которая будет работать в НИЦ в Черноголовке, компания "Август" приглашает на магистерскую программу «Полифункциональные материалы» в ЮФУ с полной оплатой обучения, стипендией и последующим трудоустройством.

«С этого года мы открываем в рамках нашей магистратуры по химии отдельный набор в интересах компании «Август». Мы уже ведем адресный рекрутинг ребят, которых хотим предложить для обучения в магистратуре. Первый год они будут учиться в Ростове и осваивать необходимый набор компетенций. Со второго года большую часть времени они будут получать знания на базе компании «Август» и ФИЦ ПХФ и МХ РАН – это тоже наши давние партнеры. Сейчас у нас идет согласование учебного плана: какие дисциплины необходимы, чтобы соответствовать ожиданиям и задачам компании», – прокомментировал проректор ЮФУ Евгений Муханов.

«Развитие целевых программ «Августа» открывает новые возможности для карьерного трека студентов и позволяет создавать гибкие образовательные траектории, ориентированные на реальные запросы рынка. В этом году наша целевая программа обучения может значительно расшириться благодаря партнерству с ЮФУ. Считаю, что это отличная возможность для молодых специалистов, которые хотят развивать свои компетенции в науке и построить успешную карьеру в отрасли. Уверен, что сотрудничество с университетом привлечет мотивированных студентов, готовых применять знания на практике и расти вместе с нами», – отметил директор по НИОКР «Августа» Руслан Зотов.

Для студентов, которые хотят начать карьеру в науке и стать частью большой технологичной компании, предлагается заполнить анкету по ссылке: https://avgust.com/company/magistrates/?ysclid=m8rbruyinq648259814%20&clckid=10f4c699.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.