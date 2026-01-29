Современные технологии протезирования помогают участникам СВО

В Благовещенске при сотрудничестве местного филиала фонда и Реабилитационно-технического центра участникам СВО предоставляются современные протезы и ортопедическая обувь. В «Школе ходьбы» специалисты помогают ветеранам заново осваивать навыки передвижения, используя современное оборудование — беговые дорожки, велотренажеры, тренажеры для отработки ходьбы. Занятия фиксируются на видео для анализа и корректировки реабилитационной программы.

«Практически ежедневно мы на связи с реабилитационным центром. Главная ценность нашего взаимодействия — быстрая помощь ветеранам, для получения которой им не нужно покидать регион», — отметила руководитель амурского филиала Мария Тимощук.

За последние два года помощь в центре получили около 120 участников СВО. Каждому обратившемуся обеспечивается индивидуальный подход и поддержка профильных специалистов, чтобы помочь быстрее адаптироваться к мирной жизни, выбрать профессию, заняться спортом или создать семью.

«В центр меня направил фонд. Здесь мне оперативно изготовили специальную обувь, что вернуло способность ходить. Теперь передвигаюсь почти как раньше», — поделился ветеран Алексей Кожушко.

