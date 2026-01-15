Современные технологии помогают координировать уборку снега в Можайске

В Можайском городском округе современные технологии помогают координировать уборку муниципальной сети дорог, дворовых территорий и общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Можайском округе коммунальные службы работают с помощью системы «Яндекс Вектор». Цифровая платформа помогает координировать расчистку территорий от снега, оптимизируя маршруты и ускоряя работу.

Задания от диспетчеров Единого дорожно-транспортного центра теперь поступают напрямую в смартфоны сотрудников через специальное приложение. Это упрощает логистику: работникам больше не нужно лично приезжать за новым заданием или согласовывать действия по телефону.

«Система уже доказала свою эффективность, особенно в периоды непогоды. Мы видим онлайн, где и как работают техника и дворники, и можем оперативно перераспределять задачи», — рассказал сотрудник ЕДТЦ Павел Иванов.

Сейчас с помощью платформы организовано обслуживание 37 маршрутов на дорогах и более 200 — на тротуарах, во дворах и общественных пространствах. Это позволяет обеспечивать своевременную уборку всех участков.

Система «Яндекс Вектор» была разработана Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с платформой «Яндекс Go для бизнеса».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.