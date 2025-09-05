Современные нефтяники. Кто они?

День нефтяника отметят в это воскресенье уже в 60-й раз. Сложно вообразить, как много всего изменилось в отрасли за это время. Большинство процессов — в «цифре», глубина переработки — на максимуме, производство — настолько высокотехнологично, что о нем можно рассказывать часами. Неизменным остается то, что главной движущей силой нефтяной отрасли по-прежнему остаются люди, в которых заключены неистощимая энергия и желание двигаться вперед. Журналисты РИАМО узнали у крупнейших разработчиков и производителей инновационных автомобильных и индустриальных масел «Газпромнефть — смазочные материалы», кто же они — современные нефтяники. Каждая из этих историй — не только о карьерных достижениях, возможностях пробовать что-то новое и постоянно совершенствоваться внутри одной компании.

«Многих удивляют мои рассказы о работе и хобби»

Оператор цеха фасовки товарных масел Московского завода смазочных материалов Александр Трушин о творчестве на заводе и за его пределами, музыкальном ритме рабочих будней и особой миссии

«Я работаю в цехе фасовки, на линии бочек. Наш Московский завод смазочных материалов — огромный механический организм, где за слаженность движения отвечает каждый.

Рабочий день проходит динамично, и тут не могу обойтись без сравнения с музыкой: ритмично, как по нотам. 7:30 — спецодежда, 7:45 — прием-передача смены, 8:00 — старт. Получаю задание от старшего смены, собираю технологическую схему, приступаю к фасовке. Четкие интервалы, четкий ритм. Вроде бы все строго и по инструкции — но скучать не приходится. На линии постоянное движение, ежесекундно в тонусе. Не ждешь окончания смены, потому что просто некогда смотреть на часы. В 19:30 — переоблачение, и вместо комбинезона и спецовки на мне рубаха: последние два года я пою в ансамбле казачьей песни «Багатица».

Не сочетается? Странно, что заводчанин поет? Многих удивляют мои рассказы о работе и хобби — не каждый может понять, откуда вообще время на творчество. Я же объясняю это просто: здоровый образ жизни и удобный график. А близкие давно знают меня еще и как поэта, спортсмена, философа. Среди них и мои коллеги по заводу, куда я пришел пять лет назад и стал частью большого процесса. Приятно ощущать себя участником чего-то масштабного. Нравится приносить пользу не только компании, но и конечному потребителю. Иногда думаю с улыбкой: без нас страна заржавеет.

Коллеги мое увлечение поддерживают: я почти всегда читаю стихи на корпоративных мероприятиях, а некоторым писал поздравления — людям нравится. Свое первое стихотворение написал еще в школе, потом участвовал в конкурсах, читал Пушкина, Твардовского, Евтушенко. Сейчас чаще всего пишу для любимой, родных и друзей, но заряд творческой энергии может принести что угодно: цветок, облако, случайная фраза. Мои «стишата», как я ласково называю свои поэтические произведения, для меня — привычный способ расслабиться и переключиться. Удачная рифма радует не меньше, чем хорошо собранная схема на линии. Александр Трушин Оператор цеха фасовки товарных масел Московского завода смазочных материалов

Иногда вдохновение приходит прямо на производстве — так родилось стихотворение «Молодец»:

Приятно в руках ощущать ту масленку,

Которая смажет суставы страны.

Годами я чувствую важность задачи,

Глобальность и степень величины.

Мы с вами как Элли из сказки про город,

Мы маслом снабжаем железных друзей.

Могучая Родина не заржавеет,

Мы смазку готовим для всех отраслей.

Быть нефтяником — это про стабильность, надежность и ощущение нужности. А еще — про живую корпоративную культуру.

Здесь можно быть профессионалом и творческим человеком, участвовать в субботниках и поэтических чтениях, фасовать масло и выступать на сцене. Все это, как я уже говорил, составляющие одного большого процесса, частью которого стал и я».

«Я — не исключение»

Начальник отдела сопровождения функции ИТ и ЦТ «Газпромнефть-СМ» Анастасия Яковенко о том, как нефтянка борется с гендерными предрассудками и какие возможности открывает для айтишников

«Я окончила Московский Авиационный Институт по специальности „Прикладная математика“. Мне с детства говорили, что это универсальная профессия — и были правы, хотя никто тогда не говорил, что путь может привести в нефтянку. А вот привел.

Попала в компанию, можно сказать, по любви — к интересным проектам и сильной команде. Я пришла в 2019 году — это был тот самый этап, когда только зарождался проектный офис. С тех пор я прошла путь от ведущего специалиста по внедрению проектного управления до начальника отдела. Но в этой истории важнее даже не рост, а ощущение, что ты строишь что-то настоящее — с нуля и по любви.

Мой отдел — это такие системные миротворцы внутри ИТ. Мы отвечаем за операционную эффективность и методологию, а по сути — за то, чтобы в блоке все работало проще, понятнее и человечнее. Наша задача — чтобы у команды не было ощущения «еще одна сложная история», а наоборот: «теперь все ясно». Наша работа далеко не только про код и технику. Это про людей, смыслы и настоящие продукты, которыми кто-то потом реально пользуется. Меня всегда привлекало именно это: не абстрактные алгоритмы, а живая экосистема — команды, процессы, потребности пользователей, архитектура решений. Анастасия Яковенко Начальник отдела сопровождения функции ИТ и ЦТ «Газпромнефть-СМ»

Сегодня все еще есть профессиональные сферы, где существуют гендерные стереотипы. Но нефтянка в их число не входит. Тут все по-взрослому: если ты профессионал, тебя уважают. Не имеет никакого значения, какой у тебя пол или возраст.

Сюда есть за чем идти — пространство для роста, мощная экспертиза, чувство причастности к чему-то большому, возможность найти свое дело и заниматься им так, чтобы искрило в хорошем смысле. А еще здесь хороший выбор успешных мужчин. Можно строить целые нефтяные династии… Работа не будет мешать вам заниматься личной жизнью, а даже наоборот — помогать.

Если говорить конкретно про ИТ в нефтянке, то я считаю это одним из самых перспективных и интересных направлений. Потому что сегодня это не просто поддержка, а полноценный и важный драйвер бизнеса. В ИТ есть логика, творчество, своя культура, свое чувство юмора и, главное — ощутимый результат. Это интеллектуальный марафон с элементами импровизации. И мне он нравится».

«Сегодня рабочая профессия на крупном предприятии — это возможность почти безграничного профессионального роста»

Оператор установки сульфонатных присадок Омского завода смазочных материалов Дмитрий Мошегов о том, как устроен современный завод и почему сегодня быть рабочим — это действительно престижно

«Первое, о чем я подумал, когда впервые увидел производство и познакомился со своей будущей установкой: „Ничего себе масштабы! Как же я запомню, что здесь к чему?“. Территория Омского завода смазочных материалов — огромная площадь и мощные технологические объекты. А сульфонатное производство, где выпускают присадки к маслам, для меня вообще оказалось практически новой сферой. Я поступил в Омский промышленно-экономический колледж на специальность „слесарь-ремонтник“, но в процессе понял, что хочу большего, и параллельно отучился на оператора технологических установок. До прихода на ОЗСМ немного поработал на другом предприятии, но отсутствие современных технологий и рутинный механический труд мне были неинтересны. Я чувствовал, что стою на месте.

Когда понял, что меня берут на ОЗСМ, даже начал штудировать интернет: что такое сульфонаты? Оказалось, это важные компоненты современных смазочных материалов, которые сегодня нужны всей отрасли. И производят их здесь, в Омске!

Приятно осознавать, что ты работаешь на благо своей страны и что общий результат зависит и от твоего вклада. Оператор технологических установок не участвует в разработке новых продуктов, к которым относятся и выпускаемые у нас синтетические сульфонатные присадки. Но он обеспечивает бесперебойный цикл производства и соответствие готового продукта заявленному высокому качеству. При этом оператор может внести свои предложения, если видит, как улучшить процесс. Важно отработать на все сто, чтобы не подвести завод.

Современные заводы — больше, чем производство. Они обеспечивают человека различными материальными благами, выпускают огромное количество продуктов, помогающих создавать качественную среду для жизни. Но вместе с тем заводы — это не только технологии. Прежде всего, это люди, коллектив, где важна ответственность, взаимовыручка, дисциплина. Рабочая специальность как никакая другая помогает воспитать эти качества. Я выбирал прикладную профессию сознательно. В нашей семье это всегда было в почете, работать руками никто никогда не боялся. Удовольствие от работы, когда видишь результат, не сравнить с ощущением, когда добиваешься чего-то, просто нажав на кнопку. Получать зарплату за такой труд намного приятнее. Дмитрий Мошегов Оператор установки сульфонатных присадок Омского завода смазочных материалов

Сегодня рабочая профессия, особенно на таком крупном предприятии, как наше, — это востребованность, стабильность и возможность почти безграничного профессионального роста. На ОЗСМ действует система повышения квалификационных категорий, и за три года работы я вышел на пятый разряд — максимальный для оператора технологических установок. Дальше идет старший оператор и руководящее звено. Думаю, со временем я попробую свои силы и в этом. Мне нравится, что все зависит от тебя и только ты сам решаешь, будешь ли ты двигаться или стоять на месте. Главное — стремление».

«Нефтянка может стать счастливым билетом для многих, но нужно грамотно его использовать»

Начальник управления развития СУОД «Газпромнефть-СМ» Александр Лебедев о том, как превратить карьерную лестницу в лифт и за полтора года пройти путь от практиканта до топ-менеджера

«Мои детство и юность прошли в Комсомольске-на-Амуре, где нефтяная отрасль является одной из ведущих в сфере экономики. Там ребята достаточно рано понимают — за престижем и деньгами надо идти туда. Я не стал исключением. Меня еще кое-что привлекало — романтика вахтовой работы на месторождениях. Однако этого в полной мере мне познать не удалось — на вахте проработал всего несколько месяцев. Зато „меркантильные ожидания“ оправдались в полной мере.

Свой путь в нефтянке я начал еще в школе — учился в профильном классе. Затем поступил в Санкт-Петербургский горный университет на кафедру «Бурение нефтяных и газовых скважин», учебу продолжал уже в РГУ нефти и газа на факультете международного энергетического бизнеса. На последнем курсе магистратуры попал на практику в «Газпромнефть-СМ» в Управление, начальником которого сейчас являюсь. Тогда он входил в Блок экономики и финансов. Идя на практику, я думал, что буду заниматься решением вопросов в данной отрасли, но все оказалось куда интереснее. Александр Лебедев Начальник управления развития СУОД «Газпромнефть-СМ»

Управление развития системы управления операционной деятельностью, кратко — СУОД, занимается оптимизацией бизнес-процессов, внутри которых взаимодействуют разные специалисты, таким образом, чтобы каждый понимал значимость своей роли. Наша миссия — воспитание внутренней культуры и раскрытие потенциала каждого сотрудника. Для этого используются разные инструменты. Например, сегодня в рабочие процессы интегрирован «Портал инициатив» — цифровая площадка, где каждый может выступать со своими идеями по совершенствованию любого направления: производство, корпоративная жизнь, благоустройство рабочих мест и так далее. Кроме того, у нас есть «Ярмарка успешных практик» — ежегодное мероприятие по презентации решений, которые сотрудники эффективно внедрили в контур своей работы. Лучших авторов ждут призы, а также помощь в тиражировании их практик на всю компанию. С помощью таких мероприятий мы напоминаем о том, что в компании важен и значим каждый.

Уверен, мы делаем важную работу. Я это понял еще во время практики. Она длилась три месяца, после нее мне предложили стать ведущим специалистом — в компании это стартовая ступень. Через пять месяцев меня повысили до главного специалиста за активность и инициативность. В этой должности я пробыл уже год. В этот период была моя первая попытка занять руководящую должность в сфере СУОД на Московском заводе смазочных материалов. Однако она оказалась неудачной — выбыл в финале конкурса. В нашей компании почти все большие назначения происходят через них. Как правило, у конкурса два основных этапа — самопрезентация и разработки стратегии Управления на несколько лет вперед.

Теперь уже понятно, что это был не проигрыш, а важный шаг к другой победе. Благодаря конкурсу руководство еще лучше рассмотрело мою амбициозность и настоятельно посоветовало не сдаваться. Я это поручение выполнил со всей ответственностью. И спустя некоторое время в конкурсе на должность руководителя СУОД всей компании уже одержал победу. Таким образом, путь от практиканта до начальника Управления занял у меня 1 год и 6 месяцев.

Нефтянка может стать счастливым билетом для многих, но нужно грамотно его использовать. Во-первых, быть прогрессивным и брать на себя больше ответственности, чем от вас ожидают. Роль руководителя начинают «примерять» задолго до назначения: на сколько шагов вперед вы просчитываете свои решения, каков масштаб ваших идей, способны ли вы заменить своего начальника во время его отпуска или больничного. Важный момент — все эти шаги должны быть без нарушения субординации и при условии, что вы обладаете необходимыми компетенциями. Во-вторых, прислушивайтесь к коллегам и своему окружению. На все вещи нужно смотреть с разных ракурсов, даже на самого себя. В-третьих, не бойтесь пробовать и даже проигрывать. Через какое-то время вы, как и я, можете понять, что это была часть пути к другой победе. Более важной и значимой для вас».

«Столько династий в нефтеперерабатывающих профессиях неспроста»

Руководитель направления управления по работе с персоналом Омского завода смазочных материалов Евгения Гарон о том, как нашла на заводе стабильность и перспективы, а еще — свою любовь

«На Омском заводе смазочных материалов к семейным ценностям относятся не просто с уважением, а с глубоким понимаем их сути: здесь ценят поддержку, взаимовыручку, единодушие и внимание к тем, кто с тобой рядом. И это отражается во всем: в отношениях с коллегами, корпоративной культуре, в различных мерах поддержки молодых родителей. Столько династий в нефтяной отрасли неспроста. Возможно, и я начала строить одну из них.

С Никитой, моим мужем, мы познакомились здесь, на заводе. В свой первый рабочий день я прошла проходную и издалека увидела его. Мы переглянулись, потом сели в один автобус, который возит работников по разным объектам, и разъехались по своим отделам. В этот же день все на заводе получили традиционную почтовую рассылку о новых сотрудниках в коллективе, в ней было и мое имя. Через некоторое время Никита мне написал. Так и началась наша история. Два с половиной года назад в ней произошел главный сюжетный поворот — мы стали родителями.

Сейчас Никита — оператор технологических установок, но был период, когда он занимался другой деятельностью, и некоторое время мы даже работали в одном отделе. Всегда думала, что для супругов работать в одной организации — это, как в известном фильме, все время мелькать друг у друга перед глазами. Но сейчас я точно знаю: одна работа — это общие темы, понимание ситуации, более качественные и ценные советы в различных вопросах. В случае с нашим заводом есть еще один важный момент: люди, которые здесь трудятся, — тоже семья, большая, разная и сплоченная. Мы живем в одних координатах и ценностях, и это помогает не только в личном, но и в профессиональном общении.

Рождение ребенка подтолкнуло меня к тому, чтобы пересмотреть понимание жизненного баланса и научиться по-новому его выстраивать. Я поняла, что гиперответственность, перфекционизм — неплохие качества, но и их нужно приводить в равновесие, чтобы в каждой своей сфере ты был эффективен и при этом внутренне гармоничен.

Я вышла из декрета, когда сыну Илье исполнилось 1,5 года, и сразу же погрузилась в напряженную работу. В этот момент к нам пришли новые сотрудники, стартовало несколько больших проектов, я получила новую должность, что тоже требовало периода адаптации. А дома ждал маленький ребенок. Вот тут-то и пришлось учиться балансу. Материнство помогло мне освоить новые инструменты управления своими ресурсами и проводить их регулярный чекап (не тратятся ли они впустую, не западают ли), чтобы сделать свои жизненные и рабочие процессы максимально эффективными. Рядом со мной всегда были коллеги, помогавшие во всем, и, конечно, моя семья, которая с трепетом ждет меня дома. Евгения Гарон Руководитель направления управления по работе с персоналом Омского завода смазочных материалов

Вообще поддержка сотрудников в компании — это один из приоритетов, особенно когда у них рождаются дети. Здесь и медицинские, и финансовые программы, и социальные проекты, и большие семейные праздники для заводчан. На этой «семейственности» держится очень многое. Она создает фундамент стабильности и позволяет выстроить тот самый баланс, который необходим всем».