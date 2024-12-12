Современную школу на 1420 учеников открыли в Жуковском по наказам жителей

В этом году в городском округе Жуковский в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» открылась современная школа в 5-м микрорайоне по адресу: ул. Левченко, д. 7. По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия», координатора партийного проекта «Новая школа» в Московской области Лидии Антоновой, новая школа в Жуковском — пример эффективного выполнения наказов избирателей. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Этот крупный образовательный объект стал знаковым для муниципалитета. Его площадь составляет почти 17 тыс. кв. м. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием и новой мебелью. Школа рассчитана на 1420 учеников, среди которых 188 — первоклассники.

Особая значимость этого события заключается в том, что жители микрорайона с нетерпением ждали открытия этого объекта. Благодаря реализации народной программы и слаженной работе всех уровней власти, этот важный образовательный проект стал реальностью.

«Благодаря народной программе в нашем округе происходят значительные изменения, которые отвечают реальным запросам жителей. Школа в 5-м микрорайоне — это не просто новое здание, а полноценный образовательный центр, где созданы все условия для комфортного и качественного обучения детей», — подчеркнула Антонова.

Она также отметила, что народная программа партии «Единая Россия» — это «живой» документ, формируемый на основе предложений граждан и направленный на решение актуальных задач.

«Открытие этой школы — яркий пример того, как выполнение наказов избирателей помогает создавать комфортную городскую среду и способствует развитию образования, одного из ключевых направлений Народной программы. Жители ждали эту школу с большим нетерпением, и мы рады, что теперь она стала настоящим центром образовательной жизни округа», — добавила Лидия Антонова.

Народная программа наглядно демонстрирует, как эффективная реализация инициатив партии способствует повышению качества жизни в муниципалитете и укрепляет доверие жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.