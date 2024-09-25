Современную полосу препятствий построят на территории школы № 7 в Дубне

«Выровнена сама площадка, снят растительный грунт, приступили к монтажу полосы препятствий. Монтаж будет закончен сегодня до конца дня. Завтра будем отсыпать ее песком. И до конца недели — крайний срок понедельник, у нас полоса будет сдана», — пояснил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.

«Разрушенный мост», «лабиринт», «окоп» — всего будет установлено семь элементов полосы препятствий. Все они изготавливались специализированной компанией, прошли сертификацию и подходят для занятий детей. Опробовать их школьники смогут уже в ближайший понедельник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.