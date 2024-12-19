«Современное российское чудо»: Путин о столице Чечни

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался о городе Грозном. По словам главы государства, он посещал город во время Чеченской войны, однако то, как Грозный выглядит сейчас — это «современное российское чудо». Путин уверен, что заслуги за восстановление чеченской столицы принадлежат народу республики и ее руководителю.

«Это современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Сплошные развалины, и из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету», — вспомнил российский лидер.

По словам Путина, в те времена стоял вопрос, чтобы столицу Чеченской Республики перенести в Гудермес, однако главы региона решили оставить главный город прежним и восстановить его. Глава государства отметил, что с годами Грозный привели в порядок и сделали «чудом».

«Это чудо, что сделано за последние годы в Грозном», — подчеркнул Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая форматы прямой линии и большой пресс-конференции.