Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Кандидатуру Подносовой представил полномочный представитель президента России в верхней палате Артур Муравьев. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты. В голосовании приняли участие 167 сенаторов.

Подносова имеет высший квалификационный класс судьи. Стаж ее работы в должности судьи составляет 34 года. До этого Подносова занимала должность зампреда Верховного суда РФ — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Ранее главой Верховного суда РФ был Вячеслав Лебедев. Он скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Временно исполняющим обязанности главы ВС назначали Петра Серкова.

Подносова была заместителем Лебедева и после его смерти являлась единственным кандидатом, который подал документы на должность главы Верховного суда